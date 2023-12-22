Лукашенко поручил пресекать деятельность иностранных спецслужб в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пресекать деятельность иностранных спецслужб в стране. Об этом он заявил на совещании по кадровым решениям в структуре органов госбезопасности.
По словам Лукашенко, враги Белоруссии действуют в нарушение всех международных договоров и соглашений. Глава государства подчеркнул необходимость вовремя вскрывать "руками и умом" негативные тенденции.
Надо пресекать, притом очень решительно, деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко выразил надежду на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины.
Видео: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все