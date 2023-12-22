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Лукашенко поручил пресекать деятельность иностранных спецслужб в Белоруссии

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По его словам, враги Белоруссии действуют в нарушение всех международных договоров и соглашений.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил пресекать деятельность иностранных спецслужб в стране. Об этом он заявил на совещании по кадровым решениям в структуре органов госбезопасности.

По словам Лукашенко, враги Белоруссии действуют в нарушение всех международных договоров и соглашений. Глава государства подчеркнул необходимость вовремя вскрывать "руками и умом" негативные тенденции.

Надо пресекать, притом очень решительно, деятельность иностранных спецслужб на территории Беларуси.

Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко выразил надежду на воссоединение народов России, Белоруссии и Украины.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: александр лукашенко, иностранные спецслужбы, президент белоруссии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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