Сборная РФ на Олимпиаде-2020 взяла первую золотую медаль

Ее завоевала стрелок Виталина Барашкина.

Российская спортсменка Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров на Олимпиаде-2020, которая в настоящее время проходит в Токио. Это первое "золото" сборной РФ.

Бацарашкина набрала 240,3 балла, что позволило ей побить действующий олимпийский рекорд. Ей удалось прервать 17-летнюю безвыигрышную серию российских стрелков на Олимпиадах. Второе место заняла болгарский стрелок Антоанета Костадинова, "бронзу" получила спортсменка из КНР Цзян Жаньсинь.

Отметим, ранее в копилку сборной России положили медали стрелок из пневматической винтовки с десяти метров Анастасия Галашина (серебряная медаль) и тхэквондист Михаил Артамонов (бронзовая медаль).

Ранее мы сообщали, что Кремль поддержал рекомендации по ответам спортсменов на провокационные вопросы на Олимпиаде.

Фото: VK / @olympicrus