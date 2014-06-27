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Житель Петербурга выиграл медаль на Олимпийских играх
Сегодня, 16:02
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Житель Петербурга выиграл медаль на Олимпийских играх

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Тхэквондисту Михаилу Артамонову вручили бронзу в Токио.

Петербуржец Михаил Артамонов получил бронзовую медаль в Олимпийских играх в Токио. Молодой спортсмен одержал победу над аргентинцем Лукасом Гузманом в весовой категории до 58 килограммов. Об этом сообщил пресс-секретарь комитета региона по физической культуре и спорту Эдуард Дворкин. 

Известно, что накануне спортсмену исполнилось 24 года. Праздник он отмечал в Токио. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что спортсмен из Ленобласти возглавил делегацию российских атлетов на открытии Олимпийских игр в Токио.

Фото: Инстаграм / eduardo_dvorkin 

Теги: медаль, михаил артамонов, олимпийские игры, токио, тхэквондо
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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