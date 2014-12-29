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Спортсмен из Ленобласти возглавил делегацию российских атлетов на открытии Олимпийских игр в Токио
Сегодня, 17:10
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Спортсмен из Ленобласти возглавил делегацию российских атлетов на открытии Олимпийских игр в Токио

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Волейболист Максим Михайлов пронес знамя Олимпийского комитета России вместо запрещенного российского флага.

23 июля на церемонии открытия XXXII летних Олимпийских игр в Японии волейболист из Ленинградской области Максим Михайлов возглавил российскую сборную на Национальном стадионе в Токио со знаменем "Олимпийского комитета России" в руках. Из-за допинового скандала сборная России не может выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом до 16 декабря 2022 года.

В 2021 году Максим Михайлов играл в составе волейбольной сборной России, взявшей золотые награды на Олимпиаде в Лондоне. 

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Во время трансляции церемонии открытия Первый канал не показал выход сборной Украины, пустив рекламу сразу перед ее появлением. 

Ранее российским спортсменам раздали инструкции с ответами на "провокационные вопросы" во время Олимпиады. 

Фото: ВКонтакте/Максим Михайлов и 1 канал, фото с трансляции

 

Теги: атлеты из россии, волейболист максим михайлов, знамя комитета, олимпиада в токио, олимпийские игры, открытие игр в токио
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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