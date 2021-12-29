Большунов победил в масс-старте на Олимпиаде, Якимушкин - второй

Россия получила золотую и серебряную медаль на заключительной лыжной гонке среди мужчин.

Российский лыжник Александр Большунов победил в масс-старте свободным стилем в заключительной гонке для мужчин на Олимпиаде в Пекине. Спортсмен завоевал золотую медаль, а его соотечественник Иван Якимушкин оказался вторым по списку. Он получит серебряную медаль соревнования. Россияне преодолели заданную дистанцию в 28,4 километра. Она была сокращена с 50 километров из-за неблагоприятных погодных условий.

Большунов преодолел расстояние за 1 час 11 минут 32,7 секунды. Иван Якимушкин отстал от лидера гонки на 5,5 секунды. Третье место получил норвежский представитель Симен Хегстад Крюгер (+7,0).

Напомним, что национальная сборная России на зимних Играх в Пекине с 29 медалями повторила свой рекорд по количеству наград, завоеванных на одной зимней Олимпиаде. На Играх-1988 в Калгари сборная СССР завоевала 29 медалей (11 золотых, девять серебряных, девять бронзовых наград). Также команда России на Олимпиаде в Сочи взяла 11 золотых, девять серебряных и девять бронзовых призов.

Самолет с фигуристкой Валиевой приземлился в Шереметьево.

Фото: Telegram / Олимпийский комитет России

