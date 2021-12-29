Самолет с фигуристкой Валиевой приземлился в Шереметьево

Девушку встретили фанаты и пресса.

Самолет с российской фигуристкой Камилой Валиевой приземлился в московском аэропорту "Шереметьево". Спортсменка, участвовавшая в Олимпиаде в Пекине, благополучно добралась пассажирским рейсом в столицу РФ из Китая. Вылет самолета ранее был перенесен, но подробностей о причинах задержки вылета не сообщались прессе. Изначально воздушный борт должен был сесть в пункте назначения в 14:50 вечера 18 февраля.

В аэропорту Камилу Валиеву ждали поклонники и представители СМИ. Фигуристку встречали с цветами, плакатами, аплодисментами и даже оркестром. На Олимпийских играх в Пекине 15-летняя девушка победила в составе национальной сборной в командном турнире. Она также заняла четвертое место в индивидуальных женских соревнованиях по фигурному катанию.

Бах заявил, что в МОК не хотели участия Валиевой в ОИ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт

