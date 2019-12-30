В страну регулярно прибывают туристы из Китая.

Роспотребнадзор не исключил проникновения в РФ коронавируса из Китая. Это связано с тем, что в страну ежегодно прибывает более 1,5 млн туристов из КНР. Однако сейчас вероятность распространения пневмонии по стране рассматривается как низкая.

На данный момент генетическая структура вируса уже известна, проводится работа по созданию экспресс-тестов. Всех пассажиров в аэропортах, прилетевших из Китая, рассматривают при помощи тепловизора. Они позволяют найти людей с повышенной температурой тела. Будущие экспресс-тесты позволят выявлять заболевших еще на инкубационном периоде. Профильные службы в субъектах готовы к проведению противоэпидемиологических мероприятий.

Напомним, что в мире от нового коронавируса погибли три человека. Сейчас специалисты считают, что заболевание может передаваться от человека к человеку при помощи воздушно-капельного пути и контактах.

Ранее Piter.tv писал о том, что в США начали разработку вакцины против пневмонии нового типа.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

