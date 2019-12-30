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В России создадут тест для выявления "китайской" пневмонии
Сегодня, 10:19
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lesjasap

В России создадут тест для выявления "китайской" пневмонии

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Он будет разработан уже к следующему месяцу.

Российский экспресс-тест на выявление коронавируса нового типа будет готов в феврале. Зародившаяся в китайском Ухане болезнь на данный момент насчитывает 224 пациента по всему миру. С 2020 года в РФ начали разрабатывать способы быстрого выявления заболевания. Об этом рассказал заместитель министра профильного ведомства Олег Салагай в собственном Telegram-канале. Проблемой занимается Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками. 

Это хороший пример стратегии направленной поддержки приоритетных научных исследований

прокомментировал эксперт

Салагай напомнил, что в России разработали вакцину против Эболы, которая стала первой зарегистрированной в мире подобного уровня качества.

Ранее Piter.tv писал о том, что в США начали разработку вакцины против пневмонии нового типа.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: минздрав, пневмония, ухань, экспресс-тест
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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