В России создадут тест для выявления "китайской" пневмонии

Российский экспресс-тест на выявление коронавируса нового типа будет готов в феврале. Зародившаяся в китайском Ухане болезнь на данный момент насчитывает 224 пациента по всему миру. С 2020 года в РФ начали разрабатывать способы быстрого выявления заболевания. Об этом рассказал заместитель министра профильного ведомства Олег Салагай в собственном Telegram-канале. Проблемой занимается Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками.
Это хороший пример стратегии направленной поддержки приоритетных научных исследований
прокомментировал эксперт
Салагай напомнил, что в России разработали вакцину против Эболы, которая стала первой зарегистрированной в мире подобного уровня качества.
Ранее Piter.tv писал о том, что в США начали разработку вакцины против пневмонии нового типа.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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