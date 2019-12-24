Режиссер Терри Гиллиам признался в ненависти к фильмам студии Marvel

Как сообщил портал IndieWire, режиссер Терри Гиллиам резко раскритиковал фильмы, основанные на комиксах студии Marvel. Особенно не взлюбил постановщик картину "Черная пантера". Он считает, что фильм навязывает странные идеи темнокожим и предположил, что создатели картины никогда не были на африканском континенте.
Из-за большого количества фильмов на супергеройскую тематику ход часто не получают кинопроекты, на создание которых требуется меньше денег. Гиллиам отметил, что сейчас продюсеры настроены на съемки фильма либо дороже $150 млн, либо дешевле $10 млн.
Ранее мы сообщали, что с критикой фильмов по комиксам выступили режиссеры Мартин Скорсезе, Фрэнсис Форд Коппола и актриса Рената Литвинова.
Видео: Monty Python, ABC News / YouTube
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