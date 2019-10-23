Рената Литвинова присоединилась к критике фильмов студии Marvel

Российская актриса и режиссер в своем Instagram-аккаунте высказалась, нравятся ли ей фильмы по комиксам.

В среду, 23 октября, российская актриса Рената Литвинова выразила поддержку режиссерам Мартину Скорсезе и Фрэнсису Форду Копполе, критикующих популярные фильмы студии Marvel.

Она поделилась мнением, что такие картины "давно превратились в киношный фастфуд". В них нет ничего для ума и сердца, отмечает Литвинова.

Актрисе и режиссеру важно, чтобы в кино был катарсис и личная история, не связанные с "денежным" вопросом. В качестве примера такого кино она привела фильм "Джокер" Тодда Филлипса. Многие подписчики поддержали актрису и режиссера.

Ранее мы сообщали о реакции главы студии Disney на высказывания режиссеров Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы.

Видео: YouTube / CTVBY, айнеж вихарев