Френсис Коппола оценил фильмы Marvel как отвратительные

Он присоединился к высказываниям Мартина Скорсезе.

Режиссер, автор известного фильма "Кресный отец" Френсис Коппола поддержал своего коллегу по цеху Мартина Скорсезе, который обрушился с критикой в адрес фильмов Marvel. Об этом сообщает Screen Rant.

"Когда Мартин Скорсезе говорит, что картины Marvel — это не кино, он прав, потому что, посмотрев фильм, мы рассчитываем что-то узнать и вдохновиться. Я не знаю, что можно получить от пересмотра одного и того же. Мартин мягко выразился, назвав эти работы "не кино", — заметил Коппола.

Коппола отметил, что его идейный соратник был довольно мягок в выражениях. Сам он назвал фильмы киновселенной омерзительными.

История конфликта началась с того, что создатель фильма "Ирландец" в середине октября сказал, что фильмы киновселенной - это не киноискусство, а скорее просто веселый аттракцион.На защиту Marvel тут же встали Роберт Дауни - младший, Сэмюель Джексон и другие звезды киновселенной.

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Фото: marvel.com