Marvel хочет снять супергеройский фильм с одними женщинами

Если зрители заинтересуются этой идеей, то она будет воплощена в жизнь.

В сети появилась информация, что киностудия Marvel Studios хочет выпустить новый супергеройский фильм, в котором будут сниматься одни женщины. По словам одной из актрис Бри Ларсон, которая сыграла в нескольких картинах Marvel Studios, если зрители заинтересуются этой идеей, то она будет воплощена в жизнь. Об этом пишет Variety.

Актриса рассказала, что идея о супергеройском девичнике уже обсуждалась и была донесена до главы киностудии Кевина Файги. По словам Бри Ларсон, очень много женщин из актерского состава хотели бы сняться в таком фильме.

Пока одобрения на съемку такой киноленты не поступало. Вполне возможно, что Marvel приступит к работе на фильмом после выхода в прокат "Капитана Марвел" и "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.

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Фото: Instagram / brielarson