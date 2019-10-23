Глава Disney упрекнул Скорсезе за критику фильмов Marvel

Как сообщило издание The Independent, руководитель студии Disney Боб Айгер отреагировал на критику со стороны режиссеров Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы работ киностудии Marvel.
Он считает, что растиражированные отзывы постановщиков выглядят неуважительно по отношению к режиссерам, создающим картины, основанные на историях из комиксов. Айгер привел в пример фильм "Черная Пантера", завоевавший премию "Оскар" за 2018 год.
Ранее мы приводили мнения о фильмах студии Marvel от Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы. Они не считают супергеройское кино искусством.
Видео: YouTube / The View, CBS This Morning, OWN, LIVEKellyandRyan
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