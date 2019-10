Глава Disney упрекнул Скорсезе за критику фильмов Marvel

Боб Айгер указал на право известных режиссеров "ныть" по поводу фильмов на супергеройскую тематику.

Как сообщило издание The Independent, руководитель студии Disney Боб Айгер отреагировал на критику со стороны режиссеров Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы работ киностудии Marvel.

Он считает, что растиражированные отзывы постановщиков выглядят неуважительно по отношению к режиссерам, создающим картины, основанные на историях из комиксов. Айгер привел в пример фильм "Черная Пантера", завоевавший премию "Оскар" за 2018 год.

Ранее мы приводили мнения о фильмах студии Marvel от Мартина Скорсезе и Фрэнсиса Форда Копполы. Они не считают супергеройское кино искусством.

Видео: YouTube / The View, CBS This Morning, OWN, LIVEKellyandRyan