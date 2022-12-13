Ремонт станции метро "Ладожская" перенесли в третий раз в Петербурге

По решению антимонопольной службы закупку в части заключения договора приостановили до рассмотрения жалобы.

В Петербурге ремонт станции метро "Ладожская" отложили на неопределенный срок. Заявку на участие в конкурсе подала только одна компания. Также на действия заказчика поступила жалоба в ФАС. Об этом 23 января пишет "РБК-Петербург".

По решению антимонопольной службы закупку в части заключения договора приостановили до рассмотрения жалобы. Подрядчик должен будет заменить полы и все элементы заполнений проемов дверей, окон и люков. Также вход на станцию оборудуют для инвалидов, отремонтируют фасады и реконструируют наклонный ход.

Напомним, что ремонт вестибюля должен был начаться до конца 2022 года, позже срок передвинули на начало февраля. Затем сообщили, что срок перенесли на 31 марта, а закончить его должны были в феврале 2024 года.

Ранее на время ремонта "Ладожской" пассажиры смогут воспользоваться бесплатным трамваем. Бесплатный шаттл будет следовать до станции метро "Площадь Александра Невского" через "Новочеркасскую". Кроме того, будут изменены трассы ещё 8-ми маршрутов наземного транспорта.

Фото: Piter.tv

