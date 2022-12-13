На время ремонта "Ладожской" пассажиры смогут воспользоваться бесплатным трамваем

Бесплатный шаттл будет следовать до станции метро "Площадь Александра Невского" через "Новочеркасскую". Кроме того, будут изменены трассы ещё 8-ми маршрутов наземного транспорта.

Во время закрытия станции метро "Ладожская" на ремонт пассажиры смогут воспользоваться бесплатным трамваем № 30. Шаттлы будут курсировать до Площади Александра Невского через "Новочеркасскую" каждые 4 минуты. Об этом сообщила пресс-служба комтранса Северной столицы.

Бесплатный электротранспорт необходим для разгрузки пассажиропотока с трамваев "Чижик". Для посадки в транспорт на Гранитной улице будет оборудован дополнительный трамвайный павильон.

Кроме того, в городе временно введут 2 автобусных маршрута № 24М и № 27М от площади Александра Невского по Заневскому проспекту до проспекта Косыгина. Далее их трассы будут совпадать с маршрутами № 24 и № 27 до Хасанской улицы и Белорусской улицы. Ещё 8 маршрутов общественного транспорта сменят маршруты во время ремонта. Речь идёт о семи автобусных маршрутах № 30, 131, 271, 169, 77, 92, 222 и однном трамвайном маршруте № 39.

Напомним, станцию метро "Ладожская" планируют станцию закрыть на ремонт с 1 марта.

Фото: Piter.TV