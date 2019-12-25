Экс-сотрудницы комбината соцпитания получили сроки за фиктивных сотрудников

Невский районный суд приговорил бывшего замгендиректора АО «Комбинат социального питания Волна» и инспектора отдела кадров к колонии. Женщины более десяти лет фиктивно оформляли сотрудников и похищали зарплаты на сумму 31 миллион рублей.

Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве и служебном подлоге в АО "Комбинат социального питания Волна". Фигурантками стали бывший заместитель генерального директора Инна Новикова и инспектор отдела кадров Александра Литвинова.

Суд признал их виновными в нескольких эпизодах мошенничества и служебного подлога. Схема действовала с 2013 по 2025 год. Новикова, занимая должность заместителя гендиректора, давала указания оформлять фиктивных сотрудников и утверждала табели учёта рабочего времени. Литвинова подыскивала людей, передавала их данные в бухгалтерию, получала оформленные на них банковские карты и отдавала их Новиковой.

Таким образом в комбинате фиктивно трудоустроили 12 человек — поваров, буфетчиц, кухонных рабочих и мойщиков посуды. Зарплаты, начисленные на их имена, снимались наличными. Общий ущерб "Волне" суд оценил в 31 миллион рублей.

Новиковой назначили 3 года колонии общего режима, штраф 200 тысяч рублей и на 3 года запретили занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях. Литвинова получила 2 года колонии общего режима, штраф 110 тысяч рублей и на 2 года 3 месяца запрет на работу, связанную с управлением кадрами.

Гражданский иск удовлетворён: с Новиковой взыскали 11,8 миллиона рублей, ещё 19,3 миллиона — солидарно с обеих фигуранток. Обеих взяли под стражу в зале суда.

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Фото: Magnific