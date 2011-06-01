Петербургский мельничный комбинат взвинтит цены из-за РЖД и газа

Крупнейший производитель Северо-Запада уведомил торговые сети об индексации всей линейки продукции. Причиной назван рост затрат на перевозки, энергоресурсы и сырье.

АО Петербургский мельничный комбинат объявил о повышении отпускных цен с 1 апреля 2026 года. Как сообщает Фонтанка, индексация на 10% затронет всю продукцию предприятия, включая муку брендов Предпортовая, Кудесница, Золотое поле и овсяные хлопья Ясно солнышко, сообщает "Фонтанка".

В пояснительном письме комбинат объясняет решение увеличением затрат по нескольким направлениям. Тарифы на грузоперевозки выросли на 15–20%, а РЖД с декабря проиндексировала стоимость перевозок на 10%. Дефицит техники и подорожание грузовых автомобилей также повлияли на стоимость автоперевозок.

Энергоресурсы подорожали: электроэнергия на 11,6%, водоснабжение и водоотведение на 9%, газоснабжение на 10%. Выросли цены на услуги фасовки и погрузочно-разгрузочные работы, анонсировано их дальнейшее удорожание на 7%. Также комбинат указал на повышение НДС с 2026 года и увеличение сырьевой составляющей.

По данным СПАРК, выручка комбината за 2024 год составила 7,8 млрд рублей, чистая прибыль — 653 млн рублей.