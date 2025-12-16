Мужчина зарезал жену и 9-летнюю дочь под Ставропольем

Трагические события произошли в селе Красногвардейское в Ставропольском крае. Местного жителя задержали по подозрению в убийстве жены и девятилетней дочери, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
По предварительной версии, вечером 12 июня мужчина, находясь в алкогольном опьянении, схватил нож и набросился на родных. Супруга и две малолетние дочери получили множественные ранения.
В итоге, 40-летняя женщина и девятилетняя девочка погибли на месте. Четырехлетнюю пострадавшую госпитализировали, сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.
На кадрах следственных действий отец рассказал, что перенес тела жены и дочери в машину во дворе и вывез их в гаражный комплекс.
Следователи задержали ставропольца, сейчас он находится под стражей. Мужчине предъявили обвинение в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, а также в покушении на убийство двух лиц. Свою вину он признал.
Ранее житель Петербурга зарезал жену во время ссоры из-за развода, а потом выпал из окна своей квартиры с 16-го этажа.
Видео: СУ СК по Ставропольскому краю
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