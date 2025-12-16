Мужчина зарезал жену и 9-летнюю дочь под Ставропольем

Он нанес множественные ранения супруге и своим двум малолетним детям.

Трагические события произошли в селе Красногвардейское в Ставропольском крае. Местного жителя задержали по подозрению в убийстве жены и девятилетней дочери, сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительной версии, вечером 12 июня мужчина, находясь в алкогольном опьянении, схватил нож и набросился на родных. Супруга и две малолетние дочери получили множественные ранения.

В итоге, 40-летняя женщина и девятилетняя девочка погибли на месте. Четырехлетнюю пострадавшую госпитализировали, сейчас ребенок находится в больнице под наблюдением врачей.

На кадрах следственных действий отец рассказал, что перенес тела жены и дочери в машину во дворе и вывез их в гаражный комплекс.

Следователи задержали ставропольца, сейчас он находится под стражей. Мужчине предъявили обвинение в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего, а также в покушении на убийство двух лиц. Свою вину он признал.

Ранее житель Петербурга зарезал жену во время ссоры из-за развода, а потом выпал из окна своей квартиры с 16-го этажа.

Видео: СУ СК по Ставропольскому краю