Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге посетит Москву

Глава регионального департамента ВОЗ посетит в РФ встречи на высоком уровне.

Региональный директор Всемирной организации здравоохранения посетит Москву. Об этом во время пресс-конференции, посвященной вопросам туберкулезной эпидемиологической ситуации, рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Чиновница отметила, что у Ханса Клюге запланированы встречи на высоком уровне.

На следующей неделе мы ожидаем визит нашего регионального директора ВОЗ, это его первый визит в функции регионального директора в РФ. Предусмотрены встречи на очень высоком уровне Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

Эксперт заметила, что в Москве пройдут обсуждения проблемы распространения туберкулеза в рамках специальной группы.

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса.