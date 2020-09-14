ВОЗ спрогнозировала рост смертности из-за COVID-19 в Европе

Ранее ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки.

Всемирная организация здравоохранения спрогнозировала рост смертности из-за COVID-19 в Европе. Соответствующее заявление сделал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Его слова приводит AFP на своей странице в Twitter.

В октябре, в ноябре ожидается рост смертности. Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ

Ранее мы сообщали, что ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки.

Видео: YouTube / WHO Regional Office for Europe