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ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки

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Большинство из них приходятся на Индию.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки. Информация об этом появилась на сайте организации.

За последние сутки в мире выявили 307 930 случаев коронавируса. Большинство из них приходятся на Индию - 94,3 тысячи случаев. В США зарегистрировали 45,5 тысяч новых инфицированных, в Бразилии - 43,7 тысячи.

Больше десяти тысяч случаев также выявили в Испании - 12,1 тысяч, а также в Аргентине - 11,5 тысяч.

За последние сутки от коронавируса скончались 5537 человек. Большинство из них приходятся на Индию, США и Бразилию.
С начала пандемии в мире выявили 28,6 миллионов случаев COVID-19.

Ранее главврач Боткинской больницы рассказал о близости второй волны COVID-19 к Петербургу.

Видео: Youtube/стопкоронавирус.рф

Теги: воз, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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