ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки

Большинство из них приходятся на Индию.

Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордную заболеваемость коронавирусом за сутки. Информация об этом появилась на сайте организации.

За последние сутки в мире выявили 307 930 случаев коронавируса. Большинство из них приходятся на Индию - 94,3 тысячи случаев. В США зарегистрировали 45,5 тысяч новых инфицированных, в Бразилии - 43,7 тысячи.

Больше десяти тысяч случаев также выявили в Испании - 12,1 тысяч, а также в Аргентине - 11,5 тысяч.

За последние сутки от коронавируса скончались 5537 человек. Большинство из них приходятся на Индию, США и Бразилию.

С начала пандемии в мире выявили 28,6 миллионов случаев COVID-19.

Ранее главврач Боткинской больницы рассказал о близости второй волны COVID-19 к Петербургу.

Видео: Youtube/стопкоронавирус.рф