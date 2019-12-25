Главврач Боткинской больницы рассказал о близости второй волны COVID-19 к Петербургу

Денис Гусев отметил, что предсказать рост заболеваемости коронавирусом пока что представляется сложным.

В интервью порталу "Фонтанка" главный врач инфекционной больницы им. С.П. Боткина Денис Гусев заявил, что в Петербурге не наступила вторая волна коронавируса, поскольку первая еще не завершилась. Об этом стало известно 12 сентября.

Гусев также рассказал, как работает стационар в период осеннего роста больных в эпидемию. Он отметил, что в здание больницы на Пискаревском ежедневно госпитализируют и выписывают от 25 до 40 человек в день, а в здание на Миргородской еще 30-40 человек поступает ежедневно.

В больнице 10-15% коек названы свободными. С коронавирусом в больнице лежат 450 пациентов, 15% из них – в тяжелом состоянии.

Ранее мы сообщали о том, что главврач Боткинской больницы оценил "форму" первой волны коронавируса. Он считает, что она сохранилась и приобрела "пологую форму".

Фото: Piter.tv