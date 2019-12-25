В ВОЗ оценили риски внутреннего туризма в России

Мелита Вуйнович объяснила, чем грозят поездки для путешественников по стране.

Во Всемирной организации здравоохранения оценили риски внутреннего туризма в России. Об этом в интервью журналистам "РИА Новостей" заявила официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. По словам эксперта, риск распространения коронавируса по стране снизится, если путешественники будут соблюдать санитарно-гигиенические рекомендации.

Если есть все меры на местах, если все будут соблюдать всё – риск маленький, но риск всегда есть. Всегда есть риск, что вы заразитесь дизентерией, энтеровирусом, чем-то другим Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

Напомним, что с 1 марта ВОЗ объявил о начале пандемии COVID-19. В мире выявлено более 1,8 млн зараженных коронавирусом. Более 545 тысяч человек скончались от инфекции.

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса.