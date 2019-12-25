Глыбы привезены из леса Вествуд, расположенного в 25 км от знаменитого британского памятника.

Разгадана тайна происхождения больших камней Стоунхенджа. Об этом сообщили британские археологи. Ученые установили, что валуны, составляющие внешний круг каменной композиции в графстве Уилтшир, привезены рабочими из леса Вествуд. Он расположен в 15 километрах от исторического памятника. Теперь специалисты займутся вопросом того, как древние люди смогли добавить до локации глыбы, каждая из которых достигает массы в 30 тонн.

Напомним, что ранее исследователи установили происхождение "голубых" камней Стоунхенджа. Валуны были доставлены с валлийских земель, находящихся в 250 км от памятника.

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