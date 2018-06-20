Ученые выяснили, кто построил Стоунхендж

Исследователи провели анализ ДНК 47 неолитических человеческих останков.

Международная группа ученых из США и Великобритании провела анализ ДНК 47 неолитических человеческих останков, которые были найдены в Британии и других частях Европы, и выяснили, кто построил Стоунхендж. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.

Оказалось, что одно из старейших сооружений на нашей планете возвели потомки фермеров. Эти люди прибыли на британские острова около 4000 лет назад из современных Турции и Греции. Они вытеснили живших на этой территории охотников-собирателей. Однако с какой целью был возведен Стоунхендж, до сих пор неизвестно.

Стоунхендж начали строить примерно 3000 г. до н. э. На языке древних кельтов Stonehenge означает "танцующие камни". При возведении многотонных вертикальных столбов, покрытых огромными плитами, использовались специальные платформы. Особенностью Стоунхенджа является необычная устойчивость к сейсмической активности.

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