Стоунхендж больше не является старейшим памятником такого рода в Англии

Согласно новому исследованию, проведённому с помощью радиоуглеродного анализа, Флэгстоунс, древний памятник и место захоронения в Англии, старше Стоунхенджа.

Круговой монумент каменного века в Англии даже старше, чем Стоунхендж, что повышает вероятность того, что создатели Стоунхенджа использовали его в качестве источника вдохновения, как показало новое исследование. Когда ученые провели радиоуглеродный анализ артефактов из большого памятника, известного как Флэгстоунс, они обнаружили, что он датируется примерно 3200 годом до нашей эры, то есть примерно на 200 лет старше Стоунхенджа. Ранее археологи считали, что Флэгстоунс был построен в то же время, что и самые ранние этапы Стоунхенджа, который строился и перестраивался на протяжении веков. Специалисты опубликовали свои выводы 6 марта в журнале "Античность".

Это открытие делает Флэгстоунс самым ранним крупным круглым сооружением, известным в Британии. Возможно, Флэгстоунс был скопирован в Стоунхендже, а может быть, нам нужно вернуться к нашим представлениям о Стоунхендже и пересмотреть их. первый автор исследования Сьюзан Грини, преподаватель археологии в Эксетерском университете в Великобритании в электронном письме для Live Science

Плиты, древний памятник и место захоронения, были найдены в 1980-х годах во время строительства объездной дороги Дорчестер в Дорсете, графстве на юго-западе Англии. В ходе раскопок был обнаружен круглый ров шириной 330 футов (100 метров), в котором были вырыты пересекающиеся ямы. В ямах было обнаружено по меньшей мере четыре набора человеческих останков: кремированный взрослый и трое детей, чьи тела были захоронены там. Частично кремированные останки трёх других взрослых находятся в другом месте на территории, согласно заявлению Эксетерского университета. Сейчас половина памятника находится под объездной дорогой, а другая половина — под историческим домом, находящимся в ведении организации по сохранению наследия National Trust. Артефакты, найденные на этом месте, хранятся в музее Дорсета.

Флэгстоунс находится примерно в 37 милях (60 километрах) к юго-западу от Стоунхенджа. Его сходство с ранними стадиями строительства Стоунхенджа, который также включает кремационные захоронения и ограждение такого же размера, состоящее из пересекающихся ям, привело археологов к мысли, что они были построены примерно в одно и то же время, около 2900 года до н. э. Но в рамках своего докторского исследования Грини составила более подробную хронологию группы памятников эпохи неолита в районе Дорчестера, артефакты из которых хранятся в музее Дорсета.

Благодаря новым методам получения точных радиоуглеродных дат и передовым статистическим методам мы теперь можем получать действительно точные оценки того, когда происходили такие события, как строительство памятников. первый автор исследования Сьюзан Грини, преподаватель археологии

Чтобы точнее определить возраст Флэгстоунса, Грини и её коллеги провели радиоуглеродный анализ человеческих останков, рогов благородного оленя и древесного угля, найденных на этом месте. Объединив эти даты с результатами археологических находок, Грини и её коллеги предположили, что ямы были вырыты примерно в 3650 году до н. э., но круглое ограждение было построено не раньше 3200 года до н. э., а захоронения были сделаны вскоре после этого. Молодой мужчина, похороненный под большим сарсеновым камнем в центре комплекса "Флэгстоунс", был помещён туда гораздо позже — примерно через 1000 лет после того, как памятник был впервые использован.

Новый тип памятника

Флэгстоунс, которому 5200 лет, является старейшим из известных больших круглых сооружений такого рода в Великобритании. После его постройки круглые сооружения были построены во многих других местах. Сьюзан Грини добавила, чторечь ведется о части перехода от преимущественно прямоугольных или линейных памятников (курсовые памятники, длинные курганы) или неправильных ограждений (ограждения с дорожками) к круглым формам. Новое исследование предполагает, что на круглые памятники, такие как "Флэгстоунс", "могли повлиять обычаи Ирландии, где в то время люди хоронили своих кремированных умерших в круглых гробницах с коридорами.

Хотя новые даты указывают на то, что Флэгстоунс старше Стоунхенджа, Грини считает, что учёным следует пересмотреть и уточнить датировку Стоунхенджа. В конце концов, считается, что некоторые артефакты Стоунхенджа старше самого сооружения.

Рядом со входами в Стоунхендж есть несколько "обработанных" костей животных, которые датируются примерно 3200 годом до н. э. Предполагается, что эти оленьи кости и черепа крупного рогатого скота хранились какое-то время, прежде чем их поместили в ров. первый автор исследования Сьюзан Грини, преподаватель археологии

Эксперт указала читателям, что новыми датировками каменных плит теперь можно взглянуть на эти отложения, которые находились в немного более глубоких частях рва, и спросить, было ли более раннее ограждение, состоящее из пересекающихся ям, которые только позже люди соединили вместе, чтобы сформировать более непрерывный ров, что произошло примерно в 2900 году до нашей эры.

Фото: Сьюзан Грини; Reconstruction by Jennie Anderson; Courtesy of the Dorset Museum