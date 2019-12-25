В Дании нашли "необычный" деревянный круг, который примерно того же возраста, что и Стоунхендж

Археологи в Дании обнаружили остатки большого деревянного круга, который, возможно, был построен одновременно с Вудхенджем и Стоунхенджем в Англии

Археологи в северной части Дании обнаружили остатки большого деревянного круга, которому тысячи лет и который имеет сходство с английским Стоунхенджем. Это сооружение под открытым небом, вероятно, было частью более крупного "ритуального ландшафта", которым пользовались доисторические люди в эпоху позднего неолита (нового каменного века) и ранней бронзы (с 2600 по 1600 год до н. э.).

Это невероятная находка. Деревянный круг даёт ценную информацию о ритуальных практиках и социальных структурах этого доисторического общества, связанного с другими странами. Сидсел Волин, куратор музея Вестхиммерландс и один из руководителей раскопок

Согласно заявлению, недавно обнаруженный круг состоит из 45 ям для столбов, расположенных на расстоянии примерно 6,5 футов (2 метра) друг от друга, а его диаметр составляет около 100 футов (30 метров). Хотя от столбов ничего не осталось, эксперты предполагают, что в небольшие ямы были вставлены большие вертикальные брёвна. Круглые площадки из брёвен, или деревянные круги, являются довольно загадочными сооружениями, поскольку не сохранилось никаких записей, объясняющих, для чего они использовались. Но такие круги были найдены по всей северо-западной Европе, особенно на Британских островах, где найденные на некоторых площадках кости животных и бытовые отходы позволяют предположить, что люди проводили там ритуалы и пировали.

Вудхендж, расположенный в паре миль от Стоунхенджа, является, пожалуй, самым известным деревянным кругом. Он был построен из шести концентрических овалов из столбов примерно в 2500 году до н. э., примерно в то же время, что и Стоунхендж, и, как и Стоунхендж, считается, что он совпадает с днём летнего солнцестояния.

Деревянный круг — это не только важное археологическое открытие, но и окно в прошлое, позволяющее нам взглянуть на церемониальную и ритуальную деятельность наших предков. Андреас Бо Нильсен, руководитель раскопок

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Фото: музей Vesthimmerlands