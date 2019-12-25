Большие глыбы строители принесли из лесного массива в Уэст Вудсе.

Ученые определили место происхождения крупных камней Стоунхенджа. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Science Advances. Эксперты из Великобритании заявили, что камни для археологического памятника были привезены из лесной местности Уэст Вудс, расположенном в 25 километрах к северу от Стоухенджа. Об этом стало известно после проведенного анализа химического состава камней. Ученым пришлось получить разрешение на работы у комиссии по историческим зданиям и памятникам "Английское наследие".

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В организации отметили, что химический состав большинства глыб идентичен, поэтому они были доставлены из одного места. Некоторые объекты схожи по геохимическим показателям с камнями в Уэст Вудсе.

Напомним, что ранее ученые установили, что менее тяжелые камни для Стоунхенджа доставлялись из Уэльса. Они получили название "Голубые камни". Шеститонная алтарная глыба привезена из города Милфорд-Хейвен, расположенного в округе Пембрукшир.

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