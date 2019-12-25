В Ленобласти расследуют дело об уничтоженном "русском Стоунхендже"

Древний и ценный объект археологического наследия в Приозерске оказался частично разрушенным и поврежденным.

Следователи Приозерска в Ленобласти взялись за уголовное дело по факту уничтожения объектов культурного наследия: в деревне Ольховка Приозерского района уничтожили "Культовый камень Ольховка-24" и повредили "Каменные кучи Ольховка-15", иначе известные как "русский стоунхендж". Об этом сообщили в пресс-службе областного следкома.

В упомянутом районе расположены объекты археологического наследия – каменные кучи и культовые камни. Комплекс природных памятников считается уникальным потому, что охватывает весь период позднего железного века и средневековой эпохи, кроме того, среди каменных куч имеются и поселения, и каменные насыпи, и жертвенные камни, и грунтовые могильники. Часть ценного комплекса оказалась уничтоженной и поврежденной в ходе земляных и строительных работ, которые велись на этой территории с 2018 года по май 2020 года. Следователи уже осмотрели место происшествия, запросили документы и теперь устанавливают обстоятельства случившегося. Расследуются причины и условия, повлекших уничтожение археологического памятника.

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Фото: Петербург-Космопоиск / "ВКонтакте"