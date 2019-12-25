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Доминиканский монастырь в Выборге переходит в государственную собственность
Сегодня, 16:09
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lizapoluda

Доминиканский монастырь в Выборге переходит в государственную собственность

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Здание ожидают консервация и ремонт.

Доминиканский монастырь, который долгое время находился в пользовании Петербургского подворья Оптиной пустыни, наконец стал государственной собственностью. Об этом сообщил председатель областного комитета по культуре Владимир Цой на своей странице ВКонтакте.

Договор пользования скоро будет заключен с Выборгским музеем-заповедником. Планируется, что памятник законсервируют и проведут на его территории противоаварийные работы.

Объект крайне важный для Выборга, обязательно проведём широкую дискуссию относительно будущего приспособления.

отметил Владимир Цой

Ранее мы рассказали о том, что стали известны точные даты проведения фестиваля "Окно в Европу".

Фото: ВКонтакте / id432917

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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