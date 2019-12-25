Доминиканский монастырь в Выборге переходит в государственную собственность

Здание ожидают консервация и ремонт.

Доминиканский монастырь, который долгое время находился в пользовании Петербургского подворья Оптиной пустыни, наконец стал государственной собственностью. Об этом сообщил председатель областного комитета по культуре Владимир Цой на своей странице ВКонтакте.

Договор пользования скоро будет заключен с Выборгским музеем-заповедником. Планируется, что памятник законсервируют и проведут на его территории противоаварийные работы.

Объект крайне важный для Выборга, обязательно проведём широкую дискуссию относительно будущего приспособления. отметил Владимир Цой

Ранее мы рассказали о том, что стали известны точные даты проведения фестиваля "Окно в Европу".

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