  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны точные даты проведения фестиваля "Окно в Европу"
Сегодня, 14:25
68
lizapoluda

Стали известны точные даты проведения фестиваля "Окно в Европу"

0 0

Работы конкурсантов предстанут перед зрителями с 7 по 13 декабря.

Организаторы XXVIII фестиваля российского кино "Окно в Европу" объявили точные даты проведения мероприятия. В 2020 году киносмотры продляться с 7 по 13 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Напомним, что изначально фестиваль должен был пройти уже в августе, но планы поменялись в связи с эпидемией коронавируса. В данный момент утверждается окончательная программа. Вся актуальная информация об условиях участия и процессе подачи заявки можно найти на сайте

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский Дворец творчества проводит онлайн-смену для детей.

Фото: https://oknofest.com/

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии