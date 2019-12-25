Стали известны точные даты проведения фестиваля "Окно в Европу"

Работы конкурсантов предстанут перед зрителями с 7 по 13 декабря.

Организаторы XXVIII фестиваля российского кино "Окно в Европу" объявили точные даты проведения мероприятия. В 2020 году киносмотры продляться с 7 по 13 декабря. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Напомним, что изначально фестиваль должен был пройти уже в августе, но планы поменялись в связи с эпидемией коронавируса. В данный момент утверждается окончательная программа. Вся актуальная информация об условиях участия и процессе подачи заявки можно найти на сайте.

Ранее мы рассказали о том, что Выборгский Дворец творчества проводит онлайн-смену для детей.

Фото: https://oknofest.com/