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Выборгский Дворец творчества проводит онлайн-смену для детей
Сегодня, 14:54
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Выборгский Дворец творчества проводит онлайн-смену для детей

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Участники должны пройти предварительную регистрацию.

С понедельника, 1 июня Дворец творчества Выборга объявил набор на дистанционную детскую смену "Чемоданное настроение". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

До 15 июня маленькие горожане смогут подать заявку на участие или вступить в ВК-сообщество учреждения, чтобы присоедениться к мастер-классам, виртуальным экскурсиям и другим интересным мероприятиям

 Ранее мы рассказали о том, что Выборгский филиал РАНХиГС подвёл итоги виртуального Дня открытых дверей.                 

Фото: ВКонтакте / dvorec.libhost

 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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