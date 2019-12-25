Выборгский Дворец творчества проводит онлайн-смену для детей

С понедельника, 1 июня Дворец творчества Выборга объявил набор на дистанционную детскую смену "Чемоданное настроение". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.
До 15 июня маленькие горожане смогут подать заявку на участие или вступить в ВК-сообщество учреждения, чтобы присоедениться к мастер-классам, виртуальным экскурсиям и другим интересным мероприятиям
Ранее мы рассказали о том, что Выборгский филиал РАНХиГС подвёл итоги виртуального Дня открытых дверей.
Фото: ВКонтакте / dvorec.libhost
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