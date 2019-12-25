Выборгский филиал РАНХиГС подвёл итоги виртуального Дня открытых дверей

Среди абитуриентов был разыгран стильный приз.

В прошедшую субботу, 23 мая, филиал Президентской академии РАНХиГС в Выборге провел День открытых дверей для абитуриентов в режиме online. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе учебного заведения.

Отметим, что для участия в мероприятии необходимо было пройти регистрацию в Google Forms.

День открытых дверей провели директор Выборгского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, член Выборгского Совета депутатов Виктория Иваненко, завкафедрой таможенного дела и внешнеэкономической деятельности, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ООО "ТЛТ "Скандинавия"" Евгений Иванович Глушанков, ведущий специалист отдела кадров Наталья Зайцева и студентка 1 курса специальности Таможенное дело Наталья Майорова. С помощью приложения Zoom они рассказали будущим студентам о деятельности академии, ее образовательных программах, правилах приема. Также прозвучала информация о потенциальных работодателях, которых представили в лице начальника Выборгской таможни, генерал-майора таможенной службы Александра Ястребова и гендиректора ООО "Порт Логистик" Ольги Ансберг.

В ходе мероприятия для среди абитуриентов была разыграна сумка-планшет: ее обладателем стал Александр Шарагич.

Полная запись Дня открытых дверей доступна ВКонтакте.

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Фото: ВКонтакте / ranepavbg