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Выборгский филиал РАНХиГС подвёл итоги виртуального Дня открытых дверей
Сегодня, 9:37
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Выборгский филиал РАНХиГС подвёл итоги виртуального Дня открытых дверей

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Среди абитуриентов был разыгран стильный приз.

В прошедшую субботу, 23 мая, филиал Президентской академии РАНХиГС в Выборге провел День открытых дверей для абитуриентов в режиме online. Информация об этом появилась в официальном ВК-сообществе учебного заведения. 

Отметим, что для участия в мероприятии необходимо было пройти регистрацию в Google Forms. 

День открытых дверей провели директор Выборгского филиала РАНХиГС, кандидат экономических наук, член Выборгского Совета депутатов Виктория Иваненко, завкафедрой таможенного дела и внешнеэкономической деятельности, доктор технических наук, профессор, генеральный директор ООО "ТЛТ "Скандинавия"" Евгений Иванович Глушанков, ведущий специалист отдела кадров Наталья Зайцева и студентка 1 курса специальности Таможенное дело Наталья Майорова. С помощью приложения Zoom они рассказали будущим студентам о деятельности академии, ее образовательных программах, правилах приема. Также прозвучала информация о потенциальных работодателях, которых представили в лице начальника Выборгской таможни, генерал-майора таможенной службы Александра Ястребова и гендиректора ООО "Порт Логистик" Ольги Ансберг.

В ходе мероприятия для среди абитуриентов была разыграна сумка-планшет: ее обладателем стал Александр Шарагич.

Полная запись Дня открытых дверей доступна ВКонтакте.

Ранее мы рассказали о том, что 

Фото: ВКонтакте / ranepavbg

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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