Диетолог раскрыла самый вредный завтрак

По утрам лучше отказаться от каш быстрого приготовления, мюсли, соков и сладких тостов.

Раскрыт самый вредный завтрак. Диетолог и нутрициолог Инна Коненко заявила об этом на сайте "Пятого канала". Специалист рекомендовала читателям исключить из утреннего рациона каши быстрого приготовления. Они резко увеличиваются уровень сахара в крови и провоцируют выброс инсулина. Это приводит к последующему снижению сахара. После употребления такого продукта у человека быстро появляется чувство голода.

В качестве опасной пищи на завтрак специалист отнесла мюсли и хлопья, залитые соком или молоком. Также не рекомендуется есть бутерброды и тосты с джемом или шоколадной пастой. Фруктовые напитки, такие как соки и смузи, содержат большое количество простых сахаров.

С одной стороны, это глюкоза, а с другой — фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир. Отсюда мы и получаем набор веса Инна Кононенко, диетолог

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