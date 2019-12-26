Терапевт посоветовал россиянам перейти на осенний режим сна

Важно не только спать 8 часов, но и спать в темное время суток.

Осенью дни становятся короче, поэтому ложиться спать нужно раньше. Такое заявление сделала терапевт Ирина Ярцева в интервью радио Sputnik.

Для бодрости и здоровья человеку нужно спать по восемь часов, но делать это нужно в темное время суток. Так как осенью темнота наступает раньше, то и засыпать нужно раньше, считает врач.

Самый сложный период в октябре, ноябре и декабре, когда темное время суток наступает слишком рано. Здесь очень важно ложиться спать в 9 или в 10 часов. Ирина Ярцева

Врач отметила, что важно не только спать положенное количество часов, но и спать в то время, которое является наиболее естественным для организма. Если лечь, например, к трем часам ночи, и поспать 8 часов, эффекта не будет.

Ранее диетолог назвала допустимую норму яиц в неделю.

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