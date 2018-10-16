Пятерых людей сбили поезда за выходные в Петербурге и Ленобласти

Три случая закончились плачевно.

Северо-Западное следственное управление на транспорте Следкома РФ зафиксировал пять случаев травмирования на железнодорожных объектах с 26 по 28 октября. К сожалению, три происшествия из пяти закончились плачевно.

Вечером 25 октября от "Ласточки" пострадал 45-летний петербуржец у станции "Ланская". 26 октября в Ломоносовском районе Ленобласти попал под колеса поезда 42-летний гражданин. Также 26 октября у станции "Шушары" погибла под грузовым составом молодая петербурженка, а двумя днями позже на путях в Царском селе скончалась от полученных от наезда поезда травм 63-летняя женщина. Пятым был счастливчик, попавший под электропоезд в Болховском районе утром 28 октября. Мужчина выжил, его отправили в больницу.

Все пострадавшие и погибшие предпринимали попытку перебежать через пути перед движущимся поездом или шли по путям, не наблюдая за обстановкой.

По всем фактам ведутся доследственные проверки.

Следственное управление призывает граждан быть внимательными на транспортных объектах, пересекать пути только в установленных местах, пропускать движущиеся поезда вместо того, что перебежать перед ними, снимать капюшоны и наушники на путях. Также управление предупреждает об опасности удара током на крышах вагонов и сильном воздушном потоке у ж/д магистралей.

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Фото: Piter.TV