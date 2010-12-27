Под Петербургом товарный состав задавил мужчину в капюшоне

Он возвращался на стройплощадку из магазина.

В субботу, 26 октября, Ломоносовском районе Петербурга на железной дороге погиб 42-летний гражданин Узбекистана. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

ЧП произошло в 19:00. Машинист состава, нагруженного щебнем проезжал у дома №4 по Волхоноскому шоссе, и увидел человека, который шел по путям, спиной к поезду. Железнодорожник применил экстренное торможение состава и стал подавать звуковые сигналы, однако шедший впереди мужчина на них не отреагировал, в результате чего попал под колеса и погиб. Скорость поезда в момент наезда составляла 20 км/ч.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее мы сообщали, что на Кронверкском проспекте трамвай сбил девушку и протащил несколько метров.

Фото: Piter.tv