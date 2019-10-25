На Кронверкском проспекте трамвай сбил девушку и протащил несколько метров

Петербурженка осталась жива.

На Кронверкском проспекте девушка стала жертвой трамвая. Общественный транспорт сбил шагающую между рельсов петербурженку и протащил несколько метров, прижав передней частью.

По словам мобильного корреспондента Piter.TV, 17-летнюю пострадавшую увезли в больницу с ушибами. К счастью, под колеса неосторожный пешеход не попал, обошлось без крови.

Очевидно, что девушка грубо нарушала правила дорожного движения, идя по путям, где передвигается транспорт, и не оценивая обстановку вокруг себя. Также, по некоторой информации, петербурженка была в наушниках и не услышала звук приближающегося трамвая.

Трамвайное движение в сторону проспекту Добролюбова приостановлено.

Ранее случившееся в Тихвине, также на рельсах, закончилось уже печально: местный житель попал под грузовой поезд.

Видео: Piter.TV