В Тихвине местный житель попал под грузовой поезд

Личность погибшего установлена.

В районе железнодорожной станции Тихвин грузовым поездом был сбит мужчина. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

О происшествии стало известно 24 октября в 14:15. Транспортная полиция получила сообщение о том, что на 200 км станции Тихвин 33-летний мужчина оказался под колесами железнодорожного состава. Следственный комитет установил, что инцидент произошел в связи с тем, что гражданин переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

В результате транспортная полиция связалась с семьей погибшего и проинформировала их о гибели мужчины. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего. По факту инцидента проводится проверка.

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Фото: pixabay.com