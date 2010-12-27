В Кингисеппе поймали "железнодорожного" вора

В отношении фигуранта избрана мера принуждения – обязательство о явке.

На станции Кингисепп транспортная полиция поймала парня, обвиняемого в краже деталей верхнего строения железнодорожного пути. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Злоумышленником оказался 28-летний местный житель. Парень в течение месяца в дневное время совершал кражи подкладок и закладных болтов на соединительном пути ж/д станции Кингисепп. Затем, с целью наживы преступник сдавал детали в пункт приема металла. В результате ему удалось продать более тонны деталей. Организация транспортной инфраструктуры понесла ущерб на 8 тыс. рублей.

Отдел дознания возбудил уголовное дело по статье 158-ой УК РФ "Кража". Преступнику грозит лишение свободы сроком от двух лет.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Пушкинском районе разыскивается угонщик автомобиля "Skania".

Фото: pixabay.com