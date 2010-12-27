В Пушкинском районе разыскивается угонщик автомобиля "Sсania"

В Пушкинском районе полицейские расследуют факт кражи автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
О происшествии стало известно 24 октября. В правоохранительные органы обратился 27-летний водитель коммерческой организации. Он рассказал, что с охраняемой стоянки на улице Ленина неизвестный злоумышленник предъявил чек на оплату парковки и похитил автомобиль "Scania" и полуприцеп "Schmitz". Общая сумма ущерба составляет 3 млн 690 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража).
Ранее Piter.TV сообщил, что пенсионерка заплатила 90 тыс. рублей "газовой службе".
Фото: pixabay.com
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