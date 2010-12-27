Пенсионерка заплатила 90 тыс. рублей «газовой службе»

Полиция Сланцевского района Ленобласти разыскивает мошенниц, похитивших у пенсионерки крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Накануне 82-летняя женщина рассказала оперативникам о том, как к ней в квартиру, расположенную на улице Грибоедова, 17 пришли две женщины. Они сообщили потерпевшей, что их направили из газовой службы произвести осмотр плиты. После того, как женщины ушли пенсионерка обнаружила, что у неё пропало 90 тыс. рублей. Кроме того, мошенницы уходя залезли в карман куртки пожилой женщины и похитили ещё 7 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража).
Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти мужчина обворовал собственную семью.
Фото: pixabay.com
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