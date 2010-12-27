В Ленобласти мужчина обворовал собственную семью

Преступник объявлен в федеральный розыск.

Полиция Всеволожского района разыскивает 24-летнего парня, похитившего крупную сумму денег у своей сожительницы и матери. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 24 октября. На мужчину подали заявление его 60-летняя мать и его 30-летняя девушка. Последняя из них потребовала принять меры в отношении своего молодого человека, так как он обналичил с двух карт 161 тыс. рублей и пропал.

В результате полиция выяснила, что парень числиться в федеральном розыске как скрывшийся от суда преступник. Возбуждено уголовное дело по статье 159-ой УК РФ (Мошенничество). Правоохранительные органы устанавливают местоположение злоумышленника.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Сосновом бору пенсионерка осталась без 250 тыс. рублей.

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