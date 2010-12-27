В Сосновом бору пенсионерка осталась без 250 тыс. рублей

Полиция разыскивает подозреваемых в совершении преступления.

В Сосновом бору полиция разыскивает трех неизвестных женщин, похитивших у пенсионерки крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 24 октября. В правоохранительные органы обратилась 87-летняя бабушка. Она рассказала, как к ней в квартиру, расположенную по адресу проспект Героев, 22 в 10:00 пришли три женщины. В результате пенсионерка не обнаружила у себя 250 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159-ой УК РФ (Мошенничество).

Ранее Piter.TV сообщил, что во Всеволожске из частного дома пропало имущество на 300 тыс. рублей.

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