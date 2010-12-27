Во Всеволожске из частного дома пропало имущество на 300 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело по статье 158-ой УК РФ (Кража).

Полиция Всеволожского района объявила в розыск вора, похитившего из частного дома имущество на 300 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

О происшествии стало известно 23 октября. Полиция получила заявление от 48-летнего собственника земельного участка. Он заявил, что в период с 11:00 до 18:30 вор обокрал его дом, расположенный в деревне Агалатово на Дачной улице. Злоумышленник разбил стеклопакет задней двери и проник внутрь. Там он похитил у мужчины 230 евро и ювелирные украшения.

Сейчас полиция восстанавливает обстоятельства произошедшего. Злоумышленник объявлен в розыск.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Колпино мужчина до смерти избил свою сожительницу.

Фото: pixabay