В Колпино мужчина до смерти избил свою сожительницу

Возбуждено уголовное дело по статье 111-ой УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В Колпино пойман мужчина, избивший свою сожительницу до смерти. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Об инциденте стало известно 23 октября. В доме 62, расположенном на Пролетарской улице, полицейские обнаружили тело 29-летней девушки. Стражи порядка начали разыскивать подозреваемого в совершении преступления. Выяснилось, что избил женщину её 36-летний сожитель. Пара распивала алкогольные напитки и между ними произошел конфликт.

В результате мужчина напал на женщину и избил её кулаками. От телесных повреждений пострадавшая скончалась на месте. Злоумышленника задержали на основании статьи 91-ой УПК РФ.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти владельцы исторических объектов получат компенсацию на реставрацию.

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