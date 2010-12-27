В Ленобласти владельцы исторических объектов получат компенсацию на реставрацию

Компенсация составит 10-15% от стоимости ремонтных работ.

Комитет по культуре займется предоставлением компенсации на реставрацию исторических объектов Ленобласти. Собственники получат материальную помощь по распоряжению губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Ленобласти.

Задача области – научить собственников правильно ремонтировать объекты культурного наследия, помочь им содержать памятники истории в надлежащем виде. Если мы дадим частнику, в собственности которого есть дом, являющийся памятником культуры, возможность вернуть хотя бы 15% от затраченной суммы на ремонт, тем самым мы простимулируем остальных владельцев следить за своими объектами достопримечательности,

- подчеркнул губернатор

На данный момент владельцы испытывают трудности при ремонте памятников архитектуры, относящихся к объектам культурного наследия. Как правило, они самостоятельно ремонтируют объекты, нанося при этом ущерб исторической составляющей. Это влечет за собой административные штрафы. Именно поэтому Дрозденко распорядился внести поправки в действующее законодательство и предусмотреть выплаты в размере 10-15% от стоимости реставрационных работ.

Территория Ленобласти насчитывает 1 590 объектов культурного наследия, из которых 204 – это памятники (здания, усадьбы).

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Фото: пресс-служба Правительства Ленобласти