На улицах Выборга появились новые лестницы

Ширина и конфигурация для каждой из них была разработана архитекторами индивидуально.

В Выборге обновили и привели в порядок пять городских лестниц. Работы проводились в рамках программы по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба Vyborg.TV.

Работники трудились над созданием новых ступеней в течение месяца. Старые лестницы, построенные ещё в середине прошлого века, были демонтированы. На их месте спецслужбы с нуля установили новые лестницы с перилами и пандусами для колясок. Архитекторы проектировали ширину и конфигурацию для каждой из них индивидуально. Три из пяти лестниц находятся во дворах многоквартирных домов. Четвертая расположена на Батарейной горе, пятая ведет на железнодорожный мост.

Демонтированные конструкции считались самыми аварийными в городе Выборге. Лестницы находились здесь и раньше. Однако по ним было небезопасно передвигаться.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге выступит коллектив "Newzette".

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