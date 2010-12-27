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Грузовой поезд насмерть сбил 25-летнюю петербурженку в Шушарах
Сегодня, 11:34
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nastya960

Грузовой поезд насмерть сбил 25-летнюю петербурженку в Шушарах

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Она хотела сократить путь через ж/д пути.

Сотрудниками транспортной полиции проводится проверка по факту смертельного травмирования 25-летней петербурженки у железнодорожной станции Шушары. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть транспортной полиции 26 октября в 23:25 поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде разъезда "Юный" у станции Шушары грузовой поезд наехал на человека.

Сотрудники следственно-оперативной группы транспортной полиции выяснили, что девушка с молодым  человеком возвращались домой "после увеселительного заведения". Молодые  люди решили сократить путь через железнодорожный переезд, на котором находился грузовой состав. В момент нахождения на сцепке между вагонами, поезд начал движение, дернул состав и девушка соскользнула на железнодорожное полотно.

Родственников погибшей 25-летней петербурженки проинформировали сотрудники транспортной полиции.  В настоящее время проводится проверка.

Ранее на Кронверкском проспекте трамвай сбил девушку и протащил несколько метров.

Фото: pixabay 

Теги: грузовой поезд, смертельное дтп, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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