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Нетрезвый житель Луги уснул на железной дороге под Петербургом
Сегодня, 12:57
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Нетрезвый житель Луги уснул на железной дороге под Петербургом

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На сигнал повышенной громкости, который подал машинист, он не среагировал.

Проводится проверка по факту травмирования мужчины на железнодорожных путях в Ленобласти. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Вечером 24 декабря в дежурную часть поступила информация о том, что около станции Оредеж в Лужском районе пригородный электропоезд сбил неизвестного. Было установлено, что 39-летний житель Луги в состоянии опьянения сидя задремал на стальной магистрали. На сигнал повышенной громкости, который подал машинист, он не среагировал. 

Применялось экстренное торможение, однако из-за малого расстояния наезда избежать не удалось. Потерпевшего госпитализировали. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти электричка сбила дикого лося. 

Фото: Piter.TV

Теги: железнодорожные пути, ленобласть, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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