Нетрезвый житель Луги уснул на железной дороге под Петербургом

На сигнал повышенной громкости, который подал машинист, он не среагировал.

Проводится проверка по факту травмирования мужчины на железнодорожных путях в Ленобласти. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

Вечером 24 декабря в дежурную часть поступила информация о том, что около станции Оредеж в Лужском районе пригородный электропоезд сбил неизвестного. Было установлено, что 39-летний житель Луги в состоянии опьянения сидя задремал на стальной магистрали. На сигнал повышенной громкости, который подал машинист, он не среагировал.

Применялось экстренное торможение, однако из-за малого расстояния наезда избежать не удалось. Потерпевшего госпитализировали. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти электричка сбила дикого лося.

Фото: Piter.TV